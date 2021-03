"Miła, dobra, kompetentna". Pożegnanie Teresy Podesławskiej

Rodzina, przyjaciele i dziennikarze pożegnali w czwartek na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie red. Teresę Podesławską, wieloletnią kierowniczkę Redakcji Muzycznej Polskiego Radia Szczecin.

Utrwaliła na taśmie niezliczoną liczbę audycji słowno-muzycznych i reportaży popularyzujących dorobek twórczy wielu artystów z naszego regionu i Polski.Dziennikarską pracę rozpoczęła w Polskim Radiu w Warszawie. Za głosem serca przeprowadziła się do Szczecina. W naszej Rozgłośni pracowała od 1956 do 2012 roku. Jej przyjaciele z Radia z rozrzewnieniem wspominali wybitną publicystkę muzyczną.- Zawsze była miła, dobra, kompetentna, bardzo pomagała nam dziennikarzom z utworami muzycznymi. Była do końca ze swojego życia zadowolona - powiedziała red. Maria Okulicz.- W ostatnim okresie widywałem się z Nią w Filharmonii. Jeszcze dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o Teresie rozglądając się po Filharmonii, gdzie Ona jest, może się pojawi? No, przyszliśmy Ją dzisiaj pożegnać - dodał były prezes Radia, Zbigniew Kosiorowski.- Tereska była osobą, która kochała muzykę. Prowadziła bardzo różnorodne audycje, m.in. „Kawiarenkę muzyczną”, „Portrety” ludzi, którzy byli pionierami na ziemiach szczecińskich i jako kierowniczkę bardzo Ją ceniłam. Kochana Tereska. Jak mi żal, że Ciebie nie ma, że odeszłaś - podsumowała red. Halina Wiecęk-Przybyła.Non omnis moriar.