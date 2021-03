Kuratorium mówi "nie" likwidacji specjalnego Ośrodka w Niemieńsku

SOSW Niemieńsko, źródło sosw.niemiensko.superszkolna.pl/

Kuratorium negatywnie ocenia plany likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku.

Powiat choszczeński chce placówkę zamknąć ze względu na wysokie koszty funkcjonowania. Podopiecznych oraz personel chce przenieść do placówki w Suliszewie.



Warunki w nowym miejscu nie mogą być gorsze - tłumaczył w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak. - Gdyby połączyć te dwa ośrodki, to będzie to prawie 90 wychowanków. Mamy wątpliwości, co do liczby pomieszczeń dydaktycznych, co do liczby pomieszczeń w internacie.



Powiat zapowiada remont ośrodka w Suliszewie, to nie jest argument - dodał wicekurator Sołtysiak. - Na razie to są plany. Taki stan rzeczy nas nie interesuje.



Starostwo może odwołać się od decyzji Kuratorium do Ministerstwa Edukacji i Nauki, czekamy na komentarz władz powiatu.



W Ośrodku w Niemieńsku przebywa dwadzieścioro pięcioro dzieci, a zatrudnionych jest tam około 40 pracowników.



Placówka mieści się w zabytkowym, 100-letnim pałacu. Powiat dopłaca do jej funkcjonowania ok. 1,5 mln zł rocznie.