Policja oddaje "drogocenną krew"

Fot. podinsp. Ryszard Kurzyński

Zachodniopomorscy policjanci włączyli się do akcji oddawania krwi pod hasłem „Drogocenna krew”.

Jako Klub Honorowych Dawców Krwi przy Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie

- po raz pierwszy uczestniczymy w akcji - organizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - mówi Jarosław Wróblewski, funkcjonariusz policji. - Krew jest potrzebna szczególnie w dobie pandemii i nie tylko. Krwi brakuje chorym, ale także ludziom po wypadkach.



Akcja „Drogocenna krew” potrwa do 2023 roku. I każdy może się do niej przyłączyć. Wystarczy udać się do najbliższej stacji krwiodawstwa lub mobilnego punktu pobrań, w momencie rejestracji podać hasło „Drogocenna krew” i numer zbiórki 693 a następnie oddać krew.