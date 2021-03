"Czekamy na żeglarzy, na klimat i atmosferę"

Finał The Tall Ships Races 2017 w Szczecinie. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Trwają przygotowania do czwartego finału The Tall Ships Races w Szczecinie. Do wielkiej imprezy pozostało mniej niż pięć miesięcy.

Rozpoczął się już nabór na oficerów łącznikowych i członków reprezentacji Szczecina - mówi Celina Wołosz, rzecznik prasowy finału regat The Tall Ships Races 2021 w Szczecinie. - Działamy też nad programem artystycznym, nad samym kształtem wydarzenia, bo wiemy już, że będzie ono inne niż te dotychczasowe. Będziemy chcieli rozłożyć działania w różnych rejonach miasta, żeby nie kumulować znacznej liczby osób w jednym miejscu.



Wydarzeniem przygotowującym szczecinian na powrót jednostek jest także projekt „W świecie wielkich żagli” organizowany przez Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia - mówi Laura Hołowacz, prezes grupy CSL i pomysłodawczyni projektu. - Jesteśmy miastem, które jest znane z tego, że odbywają się u nas TTSR. Czekamy na żeglarzy, na ten klimat, na atmosferę. W oczekiwaniu na żaglowce już zaczynamy o nich opowiadać i rozgrzewać atmosferę wielkich białych żagli.



Finał żeglarskich zmagań odbędzie się między 31 lipca a 3 sierpnia. Szczecin już po raz czwarty będzie organizatorem Zlotu Wielkich Żaglowców. Poprzednio nasze miasto było gospodarzem finału w 2007, 2013 oraz 2017 roku.