Gitarzysta ze Szczecina z szansą na Fryderyka

Krzysztof Meisinger – gitarzysta. Fot [Archiwum artysty]

Krzysztof Meisinger został nominowany w kategorii "Album Roku Recital Solowy" za płytę "Pieśni nocą śpiewane". Krążek nagrał z mezzosopranistką Agnieszką Rehlis.

Muzykę skomponował Bartłomiej Marusik. - To cudownie pieśni ze słowami Bolesław Leśmiana i Leopolda Staffa - mówi Krzysztof Meisinger. - Początkowo miały powstać cztery pieśni, które miały wypełnić naszą recitalową płytę, ale w trakcie jak one powstawały zrozumieliście, że te pieśni są absolutnie niesamowite, są genialne. W związku z tym poprosiłem kompozytora, żeby nie kończył pisania tych pieśni, żeby pisał je dalej.



Z kolei w kategorii "Artysta Roku Jazz" nominowany jest zespół Eabs Marka Pędziwiatra. To multiinstrumentalista, który pochodzi ze Świnoujścia.



Fryderyki to nagrody przyznawane przez Akademię Fonograficzną.