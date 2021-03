Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Policjanci ze Szczecinka zatrzymali mężczyznę, który włamał się do dwóch kościelnych skarbon i ukradł datki wiernych.

Do zdarzenia doszło w kościele pod wezwaniem Świętego Krzysztofa we wrześniu ubiegłego roku. 34-letni mieszkaniec Szczecinka ukradł wtedy ponad 450 zł.



Jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany także za inne przestępstwa. Za kradzież i włamanie w warunkach recydywy grozi mu teraz nawet do 15 lat pozbawienia wolności.