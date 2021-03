Polimery Police to jedna z największych inwestycji w polskim przemyśle chemicznym. Fot. polyolefins.grupaazoty.com

W czwartek w nocy na plac budowy Polimerów Police będą transportowane kolejne elementy ogromnej instalacji.

Transport urządzeń odbędzie się ulicą Jasienicką oraz Piotra i Pawła. Operacja rozpocznie się o godzinie 23, powinna zakończyć się ok. 2.00 w nocy.



Polimery Police to jedna z największych inwestycji w polskim przemyśle chemicznym. Budowa zakończy się na przełomie 2022 i 2023 roku. Jej koszt to ok 1,5 miliarda euro. Obejmuje budowę instalacji do produkcji polipropylenu, infrastrukturę logistyczną i terminal gazowy w porcie Police. Generalnym wykonawcą jest koreańska firma Hyundai Engineering.



Polimery to substancje chemiczne o szerokim zastosowaniu w przemyśle. Są potrzebne m.in. do produkcji części samochodowych, zabawek czy telefonów.