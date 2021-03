Ostatni dzień zakupów przed lockdownem. Klienci podzieleni [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Od soboty lockdown w całej Polsce, już po raz czwarty. Zamknięte będą między innymi kina, muzea i obiekty sportowe. Znaczne ograniczenia będą w galeriach handlowych.

Zapytaliśmy mieszkańców Szczecina, co sądzą o tej decyzji.



- Tutaj nikogo decyzja rządu nie zaskoczyła, patrząc na liczbę zakażeń w ostatnich dniach. Myślę, że było to gdzieś tam pewną oczywistością. - Uważam, że jest to szkodliwe, gdyż można by było zamknąć wiele innych rzeczy, a galerie otworzyć. Zresztą dla mnie powinno się otworzyć restauracje. - Ludzi w galerii było średnio, jak na fakt, że je zamykają - mówili mieszkańcy Szczecina.



Według właśnie opublikowanego rozporządzenia, w galeriach działać będą mogły jedynie sklepy spożywcze, apteki, drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne czy z artykułami budowlanymi.



Obostrzenia obowiązywać będą do 9 kwietnia. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, dalsze decyzje będą zależały od sytuacji epidemicznej w kraju.