Pierwszy dzień wiosny, a w regionie śnieg

Dziś o godzinie 10.37, kiedy Słońce osiągnie punkt równonocy wiosennej, zwany punktem Barana, rozpocznie się astronomiczna wiosna.

Dzień i noc trwają wówczas tyle samo - po 12 godzin. Potem słońce mocniej ogrzewa półkulę północną i dzień staje się coraz dłuższy aż do równonocy jesiennej, od której zaczyna się skracać.



Astronomiczna wiosna nie zawsze pokrywa się z wiosną kalendarzową, której początek ma stałą datę i jest to 21 marca. Przyjęło się, że właśnie tego dnia jest świętowany pierwszy dzień wiosny. Zgodnie z ludowym zwyczajem topi się wtedy marzannę. To długa tradycja, już w XV wieku pisał o niej Jan Długosz w "Kronikach". Topienie słomianej kukły wyobrażało symboliczne zniszczenie zimy, śmierci oraz wszelkiego zła i miało zapewnić obfite plony.



Do 2043 roku wszystkie kolejne wiosny astronomiczne wypadać będą tego samego dnia - 20 marca. Od roku 2044-go data zacznie się przesuwać i dzień ten będzie nastawać 20 lub 19 marca.



W tym roku wiosną na niebie można będzie obserwować nie tylko sporo planet, między innymi Merkurego, Wenus, Jowisza i Saturna, ale także całkowite zaćmienie Księżyca. Wystąpi 26 maja, ale w Polsce nie będzie widoczne. Z kolei 10 czerwca nastąpi obrączkowe zaćmienie Słońca. W Polsce będzie ono widoczne jako zaćmienie częściowe.



Z nadejściem wiosny - za tydzień, w ostatni weekend miesiąca - nastąpi także zmiana czasu na letni. W nocy z 27 na 28 marca przestawimy zegarki o godzinę do przodu - z godziny 2.00 na 3.00. To oznacza, że tej nocy będziemy spać godzinę krócej, natomiast czekają nas dłuższe i jasne popołudnia.



W Unii Europejskiej trwa debata nad tym, czy ciągłe zmienianie czasu ma sens. Tegoroczne przesuwanie wskazówek miało być ostatnim w historii, jednak pandemia koronawirusa spowodowała, że dyskusja na ten temat ustała.



Wiosna astronomiczna i kalendarzowa to tylko niektóre rodzaje wiosny. Jest także wiosna termiczna, która zaczyna się wtedy, kiedy średnia dobowa temperatura przekracza 5 stopni, ale osiąga nie więcej niż 10 stopni. Dla botaników istotna jest wiosna fenologiczna - okres w przyrodzie, kiedy trawa staje się zielona, a na drzewach pojawiają się pąki kwiatów i liści. Jej pierwsze symptomy możemy zauważyć w postaci kwitnącej leszczyny.



Wiosna, gdy świeci słońce i wszystko budzi się do życia, była i jest inspiracją dla wielu twórców. Pełna zachwytu tą porą roku jest piosenka zespołu "Skaldowie", w której śpiewają, że "Nie przeszkadza tytuł, wiek i płeć, by zieloną wiosnę w głowie mieć", czy kompozycja Marka Grechuty, będąca afirmacją wiosny - "Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty!".