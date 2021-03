Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Zamknięty przejazd kolejowy w trybie awaryjnym - to w miejscowości Kliniska Wielkie. O konieczności zamknięcia przejazdu poinformował wykonawca prac modernizacyjnych.

Powód takiej decyzji to - jak podano - zapadnięcie się przejazdu w obrębie jednego z torów.



Przejazd, w tym miejscu, jest zamknięty do niedzieli do godz. 14.00. Obowiązuje objazd m in przez drogę S3. Ustawiono tu kładkę, po której mogą przechodzić piesi.