Stara Rzeźnia już rusza z przygotowaniami do "The Tall Ship Races"

Finał The Tall Ships Races 2017 w Szczecinie. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Stara Rzeźnia zaczyna projekt "W świecie wielkich żagli". Będzie to przygotowanie mieszkańców do The Tall Ship Races 2021.





- To projekt, którego celem jest przybliżanie tematyki marynistycznej i promowanie kultury morskiej wśród mieszkańców Szczecina. Takim bezpośrednim powodem inauguracji tego projektu jest fakt, że za kilka miesięcy w Szczecinie będziemy mieli The Tall Ships Races. Stąd też Stara Rzeźnia, jako takie miejsce, które od początku stawiało na żeglarstwo, kapitanów i ludzi morza postanowiło taki projekt zainaugurować - tłumaczy Kaczmarek.



- Chcę opowiadać o emocjach, moich doświadczeniach i kontaktach z wielkimi żeglarzami - mówi Mira Urbaniak, pomysłodawczyni projektu.



- To będą prezentacje na stronie Starej Rzeźni i w mediach społecznościowych, a potem będzie taki projekt w czerwcu. To będzie takie niezwykłe spotkanie, które jeszcze raz przypomni w jakich wartościach żeglujemy. Chciałabym też pokazać naszych projektantów żaglowców - tłumaczy Urbaniak.



Wydarzenia, w ramach inicjatywy "W świecie Wielkich Żagli", odbywać się będą w Starej Rzeźni po Wielkanocy. Felietony i wiersze Miry Urbaniak będą publikowane na stronie

