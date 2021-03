Sytuacja na polsko-niemieckiej granicy wciąż się pogarsza [ZDJĘCIA]

To jest jeszcze większe utrudnienia dla nas - mówi Grzegorz Chmielewski z inicjatywy "Wolne Granice", zrzeszającej Polaków mieszkających w strefie przygranicznej.

Od niedzieli, Niemcy wprowadzili kolejne obostrzenia dla Polaków. Aby wjechać do Niemiec trzeba mieć negatywny wynik testu na koronawirusa, sprzed co najwyżej 48 godzin.- Teraz trzeba się testować co 48 godzin, ci co dojeżdżają do pracy, czyli co dwa dni. W Brandenburgii też to zostało wprowadzone. Podejrzewam, że wieczorem, ewentualnie jutro rano, w godzinach przed 7:00 będzie się sporo działo na tych granicach - tłumaczy Chmielewski.Testy można wykonać na dwóch przejściach granicznych w Lubieszynie oraz Świnoujście. Koszt to 10 euro za test dla pracowników transgranicznych, pozostali muszą zapłacić 20 euro.Z obowiązku testowania zwolnieni będą przejeżdżający tranzytem. Straż Graniczna będzie prowadzić będzie wyrywkowe kontrole.