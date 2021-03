Jubileusz Okna Życia. "To jest wielka wartość"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dziewięć dziewczynek udało się uratować, dzięki szczecińskiemu Oknu Życia. Otwarto je - w Dniu Papieskim - 16 października 2009 roku w parafii Świętej Rodziny przy ulicy Królowej Korony Polskiej.

W Kościele trwa Tydzień Modlitw o Ochronę Życia, minęło też 15 lat, od kiedy powstało pierwsze w Polsce Okno Życia w Krakowie.



W styczniu 2011 roku, pierwsze dziecko w szczecińskim Oknie Życia zauważył ks. Robert Kaszak, który mieszka przy parafii.



- Szedłem do kościoła na mszę świętą, podszedłem do Okna Życia i zobaczyłem małe niemowlę, zaraz powiadomiłem księdza proboszcza, pojawiły się siostry "Uczennice Krzyża", które się tym dzieckiem zaopiekowały - wspomina ks. Kaszak.



- To one także opiekują się szczecińskim Oknem Życia - mówi siostra Marta Baczewska. - Zdarzało się, że do Okna Życia były przynoszone dzieci, które były rodzone w domu, które nie miały zabezpieczonej pępowiny. Siostry musiałyśmy to wówczas robić same.



- Dziecko trafia do szpitala, potem do rodziny zastępczej i po decyzji sądu do adopcji - mówi ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. - To jest wielka wartość, zwłaszcza jeśli pomyślimy nie tylko o tych uratowanych życiach, ale też o ich rodzicach i ich dramatycznej sytuacji, która znalazła szczęśliwe rozwiązanie. A także o rodzicach adopcyjnych, którzy mogą swoją miłością obdarzyć to dziecko.



Na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej są jeszcze dwa Okna Życia: przy Caritas w Stargardzie oraz przy szpitalu w Goleniowie.