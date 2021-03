Podejrzanego zatrzymano. Trafił do aresztu tymczasowego. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mężczyzna poprosił funkcjonariuszy o interwencję w sprawie porzuconego w lesie samochodu.

Policjanci przyjęli zgłoszenie i wylegitymowali 51-latka z Polic. Okazało się wtedy, że jest on poszukiwany, ponieważ ma do odsiedzenia karę trzech miesięcy więzienia za kradzieże.



Mężczyzna trafił już do aresztu.