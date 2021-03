Fot. Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu.

Zabezpieczenie dwóch kilogramów narkotyków i zatrzymanie czterech osób - to efekt akcji kołobrzeskiej policji.

Miejscowi kryminalni pracowali nad rozbiciem grupy, która próbowała wprowadzić na rynek nielegalne substancje.



Policja zatrzymała samochód należący do jednego z mężczyzn przewożącego narkotyki. W bagażniku pojazdu schował dwa kilogramy marihuany.



W tej sprawie zatrzymano łącznie trzech mężczyzn i kobietę. Wszyscy są mieszkańcami Kołobrzegu. Mężczyźni już usłyszeli zarzuty wprowadzenia do obrotu środków odurzających i trafili do aresztu. Grozi im do 12 lat więzienia.