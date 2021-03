Trwa śledztwo ws. wypadku w którym ucierpiały 22 osoby

Jest śledztwo po wypadku do którego doszło w miniony piątek w Szczecinie. Na ulicy Gdańskiej zderzyły się dwa autokary i dwa busy.

W wypadku ranne zostały 22 osoby. W najcięższym stanie był mężczyzna, który kierował jednym z autobusów. Z urazem wielonarządowym trafił do szpitala.Na razie nikomu nie postawiono zarzutów i nie ustalono kto doprowadził do wypadku - mówi Alicja Macugowska-Kyszka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.- Postępowanie prowadzone jest w sprawie sprowadzenia katastrofy w ruchu drogowym. Aktualnie trwają czynności procesowe, które prowadzone są przez prokuratora oraz policję. Gromadzony jest materiał dowodowy, którego celem jest wyjaśnienie okoliczności tejże sprawy - mówi Macugowska-Kyszka.Za doprowadzenie do katastrofy w ruchu drogowym grozi do 10 lat więzienia.