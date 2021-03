Dyskusja o uchwale krajobrazowej nie tym razem

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Propozycja dyskusji o uchwale krajobrazowej na sesji szczecińskiej rady miasta odrzucona - z informacją, że dojdzie do takiej debaty za miesiąc.

Radni PiS złożyli tuż przed rozpoczęciem obrad projekt uchwały intencyjnej, który zobowiązywałby prezydenta Szczecina do przygotowania zasad porządkujących przestrzeń publiczną i reklamową - mówiła radna PiS Agnieszka Kurzawa. - Jest to uchwała kierunkowa, czyli określenie kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecina w zakresie rozpoczęcia prac nad sporządzeniem uchwały krajobrazowej i chcielibyśmy, aby dziś w porządku obrad znalazła się ta uchwała.



Przewodnicząca rady Renata Łażewska z Bezpartyjnych zwracała uwagę, że radni innych klubów nie mieli okazji przeanalizować propozycji PiS, a uchwała krajobrazowa to ważna sprawa w mieście.



- Powinniśmy jej tak, jak wszystkim innym, nadać klasyczny tryb, że pochyli się nad tym prezydium, następnie popracują komisje i przyszła sesja to jest czas, kiedy będziemy mogli na ten temat porozmawiać - stwierdziła Łażewska.



Przepisy dotyczące porządkowania przestrzeni publicznej weszły w życie w 2015 roku. Rok później pojawił się projekt szczeciński, do dzisiaj nie doszło do uchwalenia w mieście uchwały krajobrazowej.