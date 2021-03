Studenci mogą otrzymać finansowe wsparcie

Studenci mogą otrzymać nawet 30 tysięcy złotych wsparcia. Mowa o stypendiach Prezydenta Miasta, o które najzdolniejsi szczecińscy studenci i doktoranci wnioskować mogą jeszcze przez tydzień.

Najważniejszym kryterium przy przyznawaniu wsparcia są wybitne osiągnięcia wpływające na rozwój Szczecina i regionu. W ubiegłych edycjach programu do Urzędu Miasta wpłynęło 561 wniosków, a liczba przyznanych stypendiów wyniosła 112.Najwyższa kwota o jaką ubiegać się mogą studenci to 10 tysięcy złotych, a jeśli chodzi o doktorantów, kwota ta wynosi nawet 30 tys. zł.Więcej informacji o tym, jak złożyć wniosek o stypendium oraz jakie wymogi należy spełniać aby je uzyskać, znajduje się na stronie www.stypendia.szczecin.eu . Nabór trwa do 30 marca.