"Baza łóżek covidowych w regionie zostanie zwiększona"

90 dodatkowych łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem przygotowano w szpitalach w regionie. Decyzję o powiększeniu bazy podjął wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

To w związku ze wzrostem zachorowań, bo do regionu dotarła trzecia fala epidemii. Coraz więcej łóżek w szpitalach jest zajętych. Sytuacja jednak nie jest zła - mówi Zbigniew Bogucki.- Po zwiększeniu mamy w województwie łącznie 1309 łóżek dla pacjentów z Covid-19, w tym 130 respiratorowych. W ogólnej ich liczbie uwzględnione zostały 134 łóżka znajdujące się w szpitalu tymczasowym na Pomorzanach. Ogólna 1/4 łóżek jest wolna - mówi Bogucki.Wolnych jest nadal 49 łóżek respiratorowych - dodaje wojewoda zachodniopomorski.- Na ten czas, jest to zapas bezpieczny. Niemniej jednak mając na uwadze bardzo dużą dynamikę epidemii w ostatnich dniach, baza łóżek covidowych do 1 kwietnia zostanie zwiększona o kolejne 160, w tym 10 respiratorowych - mówi wojewoda.Minionej doby w regionie odnotowano 402 nowe zakażenia, w całym kraju było ich prawie 17 tysięcy.