300 nowych mieszkań w Kołobrzegu. W planach

źródło: Urząd Miasta Kołobrzeg źródło: Urząd Miasta Kołobrzeg źródło: Urząd Miasta Kołobrzeg

Kołobrzeg rozpoczyna największą zaplanowaną na najbliższe lata inwestycję mieszkaniową. Miejscowy samorząd planuje wybudować prawie 300 mieszkań na osiedlu Witkowice.

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego właśnie podpisało umowę na warty ponad 26 milionów złotych pierwszy etap inwestycji, w ramach którego powstaną cztery budynki z ponad 120 mieszkaniami.



Prezes TBS, Robert Cieciora wskazuje, że miasto ma nowy pomysł na przeznaczenie tych lokali, a mieszkańcy będą mogli wynająć je od samorządu na warunkach korzystniejszych, niż oferuje rynek komercyjny.



- Udało się wypracować koncepcję, które - myślę - będzie satysfakcjonowała tych, którzy do tej pory nie mogli sobie pozwolić na mieszkanie komunalne, bo nie spełniali warunków lub nie mogli sobie pozwolić na zakup mieszkania na rynku komercyjnym, bo również ich dochody nie pozwalały na to, żeby zaciągnąć kredyt - mówił.



Pierwszy z budynków pod wynajem ma być gotowy we wrześniu 2022 roku. Obecnie miasto opracowuje regulamin przydziału mieszkań.



Ostateczna cena czynszu zostanie ustalona po konsultacjach z Radą Miasta Kołobrzeg.