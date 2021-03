Książka o Szczecinie sprzed kilku wieków zostanie przetłumaczona

Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

"Opis miasta Szczecina" Paula Friedeborna z 1613 roku będzie przetłumaczony i wydany w języku polskim. Prace nad tłumaczeniem trwają.

Autor książki był sekretarzem miasta, pisarzem miejskim, a później burmistrzem - mówi Paweł Gut z Archiwum Państwowego w Szczecinie. - Jest to kopalnia wiedzy o dawnym Szczecinie, średniowiecznym, ale również o Szczecinie wczesnonowożytnym XVI i początku XVII wieku, kiedy Friedeborn jest świadkiem tego, co się dzieje w mieście. Jako urzędnik miejski, potem jako burmistrz obserwuje to, co się dzieje w mieście i to, co się dzieje na dworze książęcym.



W Szczecinie zachowało się kilka egzemplarzy "Opisu miasta Szczecina". Książki są w Archiwum i Książnicy Pomorskiej. Wydania znajdują się także w bibliotekach zagranicznych.



- Opisuje pogrzeb Jana Fryderyka i wstąpienie na tron Barnima XII. Później jego śmierć i kolejne zmiany na tronach, perturbacje związane z władzą książęcą, z długami, które książęta posiadają i wspólnie ze Stanami Pomorskimi, monarchowie starają się ten problem rozwiązać - mówi Gut.



Prace nad tłumaczeniem odbywają się pod patronatem Zamku Książąt Pomorskich.