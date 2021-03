Konkurs fotograficzny z cennymi nagrodami

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Konkurs fotograficzny dla uczniów organizują Uniwersytet Szczeciński i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Zadaniem uczestników będzie przedstawienie działania władz samorządowych na zdjęciach.

Do zdobycia są cenne nagrody. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z regionu. Będą oni musieli uwiecznić na zdjęciach pracę samorządu, to w jaki sposób wpływa ona na ich życie, jak poprawia jego jakość i ułatwia codzienne funkcjonowanie - na fotografiach mogą się znaleźć zarówno miejsca, jak i budynki czy wydarzenia - organizatorzy zostawiają tu uczestnikom wolną rękę.



Konkurs ma promować samorządność, a także skłonić młodzież do aktywności - szczególnie w czasie epidemii, kiedy młodzi ludzie uczą się zdalnie i pozbawieni są zajęć pozalekcyjnych.



Każdy z uczestników może wysłać jeden projekt zawierający pięć zdjęć z opisami. Do autorów trzech najlepszych projektów trafi sprzęt elektroniczny o wartości pięciuset, tysiąca i półtora tysiąca złotych. Wyróżnieni otrzymają też sprzęt sportowy. Powstanie również internetowa galeria prac. Zdjęcia można wysyłać pod adres mailowy Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego - konkurs.npb@usz.edu.pl. Termin przesyłana fotografii mija 30 kwietnia.