"Mieliśmy szansę zamknąć sprawę placu Orła Białego"

Plac Orła Białego. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szczecińska radna Szymona Hołowni w "Rozmowach pod Krawatem" krytykuje Urząd Miasta za działania w sprawie placu Orła Białego.

Temat mógł być zakończony już dawno, gdyby dwa lata temu magistrat zdecydował się na realizację przebudowy placu według zwycięskiego projektu szczecińskich architektów - mówiła Edyta Łongiewska-Wijas.



- Mieliśmy szansę zamknąć sprawę placu podczas tej kadencji, na jej początku wyłoniliśmy projekt. Owszem, nie wszystkim się podobał, ale to co jest najważniejsze, architekt - zwycięzca konkursu - był gotów na zmiany. A co mamy dzisiaj? Po dwóch i pół roku mamy szczątkowe zmiany, wlokące się działania, jakieś jakby celowe wydłużanie wszystkiego w czasie - mówiła Łongiewska-Wijas.



Przypomnijmy, że szczeciński Urząd Miasta postanowił odrzucić koncepcje przebudowy placu Orła Białego biura projektowego Orłowski Szymański Architekci, gdyż spotkała się ona z krytyką części radnych - także współrządzącej w mieście Koalicji Obywatelskiej oraz lewicowych aktywistów.



Po odrzuceniu koncepcji szczecińskich architektów, miasto postawiło na prototypowanie, które do tej pory kosztowało około 300 tysięcy złotych.