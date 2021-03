Zamiast mebli w ciężarówce były nielegalne papierosy [WIDEO]

Mat. Krajowa Administracja Skarbowa

Zamiast mebli wiózł nielegalne papierosy. Pełną ich ciężarówkę przejęła Krajowa Administracja Skarbowa w Szczecinie.

Było ich prawie 3,5 miliona sztuk, czyli 175 tysięcy paczek. Nielegalny transport został wykryty podczas rutynowej kontroli na granicy w Kołbaskowie. Ciężarówka jechała do Polski z Belgii - mówi Małgorzata Brzoza z Krajowej Administracji Skarbowej w Szczecinie.



- Zgodnie z dokumentacją, w skontrolowanym samochodzie transportowane miały być meble, a dokładniej stoliki kawowe. Zamiast tych przedmiotów znalazły się nielegalne papierosy w ogromnej ilości. Ich wartość rynkowa to prawie 2,5 miliona złotych. Gdyby trafiły na polski rynek, skarb państwa straciłby prawie 4 mln zł. Jest to największe ujawnienie w historii zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej - mówi Brzoza.



Papierosy trafiły do magazynu Krajowej Administracji Skarbowej w Szczecinie. Po postępowaniu sądowym zostaną zniszczone.