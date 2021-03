Pieniądze czekają. Burmistrz Połczyna-Zdroju zachęca inne gminy

Zachęcamy gminy Pomorza Zachodniego do podjęcia odpowiednich uchwał - mówi burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek o Rządowym Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Gmina właśnie otrzymała 3 miliony złotych na wybudowanie nowych mieszkań.

Kiedy ościenne gminy zdecydują się, bądź nie, na wzięcie udziału w rządowym programie, projekt ruszy i będzie można rozpocząć budowę - tłumaczy burmistrz Połczyna-Zdroju, Sebastian Witek. - Niestety nie możemy samodzielnie podjąć decyzji, co do wykorzystania tych środków. Są one na razie zamrożone. Czekamy teraz, aby nasi odpowiednicy w innych gminach podjęli te uchwały. Wówczas zostanie zawiązana spółka.Gminy Pomorza Zachodniego powołają Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. To spółka, której zadaniem będzie prowadzenie i nadzorowanie realizacji projektu w całym regionie. O pieniądze starają się również między innymi gminy Świdwin i Barwice.W ramach dodatkowej transzy resort zaoferował gminom do podziału 1,5 miliarda złotych.