Miasto nie zdąży z oznakowaniem przed zmianami w SPP [ZDJĘCIA]

Szczecin nie da rady prawidłowo oznakować wszystkich miejsc parkingowych przed 31 marca. Wtedy to zacznie obowiązywać powiększona i droższa Strefa Płatnego Parkowania.

Jednak według szacunków nawet połowa miejsc jest oznakowana niezgodnie z przepisami - na chodnikach czy jezdni brakuje poziomych linii.- Trzeba je wymalować, a to nie jest takie proste - mówiła rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Hanna Pieczyńska. - Kończymy wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej przygotowywanie organizacji ruchu. Zgodnie z prawem, nie możemy po prostu wejść i wymalować linii, tak jak nam się podoba, tylko musi być stosowny dokument, czyli tzw. organizacja ruchu. Po przygotowaniu, mamy nadzieję, że do końca tego miesiąca wszystkie te organizacje będą gotowe, wtedy przystąpimy do wymalowywania tych linii. Do końca czerwca liczymy na to, że się uda.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2013 roku, miejsca postojowe w strefie powinny być oznaczone jednocześnie znakami pionowymi i poziomymi. Szczecin wielokrotnie przegrywał sprawy sądowe z kierowcami, którzy podnosili brak oznakowanie poziomego.Miasto zapewnia, że tam, gdzie będzie brakować linii, opłaty nie będą pobierane, także po 31 marca.