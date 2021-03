Pożar na Krzekowie. Nie żyje 10-latek [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Jacek Rujna [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Cztery osoby trafiły do szpitala po nocnym pożarze bliźniaka na szczecińskim Krzekowie.

Poszkodowani to dwójka dorosłych i dzieci - w wieku 2 i 10 lat. Starsze dziecko zmarło w wyniku obrażeń.



Strażacy otrzymali zgłoszenie około pierwszej w nocy - relacjonuje rzecznik komendanta wojewódzkiego straży - Tomasz Kubiak.



- Na miejscu pracowało siedem zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Pożar przeniósł się też na sąsiedniego bliźniaka, z którego ewakuowano dwie osoby dorosłe. W czasie gaszenia strażacy znaleźli wewnątrz dziecko 10-letnie i ewakuowali je na zewnątrz, przekazując ratownictwu medycznemu bez czynności życiowych. Rozpoczęto wówczas czynności resuscytacyjne, kontynuowane do transportu do szpitala - informuje Kubiak.



Trwa wyjaśnianie przyczyn wybuchu pożaru.