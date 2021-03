Polickie sokoły stały się celebrytami

Pol dba o pożywienie, a Pola nie rusza się z gniazda, w środku którego są jaja. Tak wygląda sytuacja z - prawdopodobnie najsłynniejszego w regionie - gniazda sokołów. Chodzi o gniazdo w Policach.

Ptaki zaczynają okres lęgowy. Parka sokołów wędrownych, czyli Pola i Pol - imiona mają od nazwy miejscowości Police - jakiś czas temu przyleciała do gniazda, które zamontowane jest na wysokości 80 metrów, na kominie tamtejszych Zakładów Chemicznych.



Ich życie można podglądać, dzięki kamerce umieszczonej w gnieździe. Obecnie widać Polę, która wysiaduje trzy jaja.



Sokoły mają swoich wiernych fanów, którzy codziennie podglądają, co się u nich dzieje.



- Siedzę w domu, oglądam filmy, czytam książki i na zmianę oglądam ptaszki. - Cały czas jestem na bieżąco. Widziałam, jak sokolica złożyła jajka, o proszę, a teraz wierci się trochę. - Polecam serdecznie śledzenie, co słychać u sokołów - opowiadają mieszkańcy Polic.



Transmisja z gniazda jest dostępna w Internecie, wystarczy na YouTube wpisać w wyszukiwarkę frazę: "gniazdo sokoły transmisja na żywo". Gniazdo zamontowano na kominie 15 lat temu.