Baltic Pipe w budowie. Byliśmy na miejscu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Prawie 200 kilometrów długości będzie miał gazociąg Goleniów - Lwówek. To lądowa część gazociągu Baltic Pipe, która powstaje na lądzie na terenie Polski.

Prace przy układaniu gazociągu, którego średnica wynosi metr, już trwają - mówi Iwona Dominiak z Gaz Systemu.



- Na wszystkich częściach projektu trwają prace budowlane. Prowadzone jest spawanie rur, a gotowe odcinki gazociągu układane są w wykopie - mówi Dominiak.



W Pogorzelicy składana jest też maszyna, która pod wydmami wywierci tunel dla gazociągu Baltic Pipe.



- W tej chwili przygotowujemy plac budowy do tego przewiertu, z urządzeniami, materiałami i maszynami. W kwietniu ruszą prace wiertnicze, natomiast latem będziemy układać gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego - mówi Iwona Dominiak z Gaz Systemu.



Baltic Pipe to gazociąg , który ma dostarczyć do Polski i krajów w regionie gaz z szelfu norweskiego. Jego część podwodna będzie łączyła Polskę z Danią.