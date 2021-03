Niemcy opłacą testy dla pracowników transgranicznych

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Testy na obecność koronawirusa na granicy z Meklemburgią-Pomorzem Przednim będzie można zrobić za darmo. Zapłaci za nie niemiecki rząd.

Tak będzie od poniedziałku. O takie rozwiązanie apelowali pracownicy transgraniczni.



Przypomnijmy, że Polska znalazła się na niemieckiej liście krajów wysokiego ryzyka. To z powodu dużej liczby zakażeń koronawirusem. W związku z tym, by przekroczyć granicę polsko-niemiecką, trzeba okazać test na obecność koronawirusa sprzed maksymalnie 48 godzin. Oznacza to, że pracownicy transgraniczni by móc pracować, muszą takie testy robić co dwa dni. Jeden kosztuje 20 euro. Jednak pracownicy płacili za nie 10 euro, bo połowę dopłacała strona niemiecka. Teraz będą mogli zrobić to za darmo.



Centra szybkich testów powstały na przejściach Lubieszyn-Linken i Świnoujście-Ahlbeck.



Na przejściach transgranicznym ustawiono kontenery, w których przeprowadza się test antygenowy. Trwa to 15 minut. Jeżeli jest negatywny - można wjechać na teren Niemiec.