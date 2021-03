W Szczecinie ruszy cykl spotkań dot. relacji polsko-niemieckich

Fot. pixabay.com / rohrspatz (CC0 domena publiczna)

"Kolokwia Ottonianum" - tak ma się nazywać cykl spotkań, poświęconych relacjom polsko-niemieckim, które będą odbywać się w Szczecinie.

- W ten sposób Radio Szczecin chce się włączyć w obchody okrągłej rocznicy misji świętego Ottona z Bambergu i chrztu Pomorzu Zachodniego - mówi prezes Polskiego Radia Szczecin Wojciech Włodarski.



- Postać Świętego Ottona z Bambergu jest doskonałym punktem odniesienia do takich rozważań o przeszłości i przyszłości stosunków polsko-niemieckich. Chcielibyśmy taki cykl spotkań, debat zainicjować w Polskim Radiu Szczecin - tłumaczy Włodarski.



- Święty Otton z Bambergu, to bardzo dobry patron takich dyskusji - mówi ksiądz Krzysztof Łuszczek, rektor Seminarium Duchownego w Szczecinie.



- Dlatego szukamy dobrego patrona dla tych spotkań. A Święty Otton jest dobrze widziany i w Bambergu, i w Szczecinie. Jest więc dobrym patronem, jeśli chodzi o to spotkanie. Chcielibyśmy po prostu wysnuć z tego, jakieś wnioski na dzisiaj - dodaje ks. Łuszczek.



- Relacje polsko-niemieckie są bardzo ważne dla naszego regionu - wspomina profesor Andrzej Skrendo, prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Szczecińskiego, który zaproponował nazwę "Kolokwia Ottonianum".



- Ta problematyka jest bardzo ważna z punktu widzenia tożsamości regionu i naszego miasta. A także z punktu widzenia naszej tożsamości, jako szczecinian - tłumaczy Skrendo.



Przypomnijmy, Święty Otton z Bambergu przybył na Pomorze Zachodnie w 1124 roku. Kościół Katolicki będzie się przygotowywał do obchodów okrągłej rocznicy misji oraz chrztu Pomorza Zachodniego już od czerwca tego roku.