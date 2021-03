Nożownikowi ze Stargardu grozi dożywocie

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Mężczyzna ze Stargardu rzucił się na kolegę z nożem. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie. Jest akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym roku. Dwaj mieszkający razem mężczyźni pili w domu alkohol. W pewnym momencie doszło między nimi do kłótni. Jeden z mężczyzn chwycił za nóż i kilkukrotnie ugodził nim kolegę w brzuch i klatkę piersiową. Do tego bił go po całym ciele. Sąsiedzi powiadomili służby, a ranny z poważnymi obrażeniami wewnętrznymi trafił do szpitala. Sprawcę zatrzymano.



Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o areszcie tymczasowym dla podejrzanego. 27-latek nie przyznał się do winy. Był w przeszłości karany. Teraz grozi mu dożywocie.