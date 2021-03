"Baltic Pipe zapewnieni bezpieczeństwo energetyczne Polski"

Budowa gazociągu Baltic Pipe wraz z gazoportem ma doprowadzić do dywersyfikacji dostaw gazu do naszego kraju.

To w czasach rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej Polska uzależniła się od dostaw gazu rosyjskiego. A na dywersyfikacji zarobi cała gospodarka - mówi Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości.- Potężna inwestycja, która jest realizowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Niestety wcześniej była tzw. rura norweska, która została zaniechana przez rząd Millera. Uważam, że to było karygodne, wtedy uzależniliśmy się od gazu rosyjskiego - mówi Szałabawka.Gazociąg Baltic Pipe to strategiczny projekt. Ma dostarczać gaz głównie do Polski, ale także do krajów Europy Środkowo-Wschodniej - mówi Iwona Dominiak z Gaz Systemu, spółki budującej gazociąg.- Baltic Pipe jest strategicznym projektem, realizowanym przez Gaz System. Ma na celu zbudowanie konkurencyjnego rynku gazu w Polsce. Ma także bardzo duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski - mówi Dominiak.W tym roku zostaną przeprowadzone największe prace budowlane, na różnych odcinkach gazociągu Baltic Pipe. M.in. będą kładzione rury na dnie Bałtyku do Danii.