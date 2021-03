Leczenie w USA może pomóc 13-latce. Trwają zbiórki i licytacje

Ma 13 lat, ciężko choruje i potrzebuje wsparcia, by mogła żyć jak zwykła nastolatka. Aurelia Mączkowska z Mirosławca walczy z guzem mózgu. Jedyna szansą dla niej jest leczenie w Stanach Zjednoczonych.

Tam lekarze stosują eksperymentalną metodę walki z glejakami. By było to możliwe jej rodzice i przyjaciele zbierają pieniądze na wyjazd nastolatki do Nowego Jorku.







Rodzice Aurelii diagnozę poznali przypadkowo. Nastolatkę bolała głowa, myśleli że to z powodu wymiany okularów. Po wielu badaniach okazało się, że to glejak pnia mózgu. Na początku dziewczyna trafiła do szpitala Zdroje w Szczecinie, teraz przebywa w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.







Przechodzi radioterapię, która ma zmniejszyć guza.





- Już jest po 10 radioterapiach. Walczymy, mamy ułożony scenariusz jej leczenia - mówi jej tata, Mariusz Mączkowski.





Na pobyt w szpitalu potrzeba 400 tysięcy dolarów, czyli ok. 1,6 mln złotych.







- To pozwala Aurelkę przyjąć tam na oddział i na doświadczalne leczenie, które jest w sumie obiecujące - dodaje pan Mariusz.