"Jeżeli będzie potrzeba, przyjmiemy pacjentów ze Śląska"

Jeżeli będzie taka potrzeba, to w ramach solidarności przyjmiemy pacjentów zakażonych koronawirusem ze Śląska - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że sytuacja epidemiologiczna jest najgorsza na Śląsku. W związku z tym, część pacjentów będzie przewieziona do innych regionów.- Przygotowaliśmy ewentualny plan realokacji pacjentów ze Śląska, który przy wykorzystaniu śmigłowców, samolotów będzie przewidywał transport pacjentów do innych regionów - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.Zbigniew Bogucki odpowiadał, że będzie to zależne tylko od sytuacji w Zachodniopomorskiem.- Nie jesteśmy landami, tylko jesteśmy państwem unitarnym, jesteśmy Polską, więc musimy sobie pomagać. Rozkład epidemii, który jest różny w różnych regionach, powoduje to, że możemy pomagać. W ramach solidarności i odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców, Polaków, a nie tylko danego województwa, będziemy ze sobą współdziałali, bo taki jest nasz obowiązek i to jest rzecz absolutnie oczywista - podkreślał wojewoda.Minionej doby w Zachodniopomorskiem koronawirusem zakaziło się ponad tysiąc osób, a na Śląsku ponad pięć tysięcy.