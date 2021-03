Fot. pixabay.com / Senlay (CC0 domena publiczna)

W Koszalinie klerycy niosą pomoc żywnościową i duchową seniorom i biednym. W magazynie Caritas pakują, a następnie roznoszą paczki z jedzeniem.

Pomoc w czasie pandemii to także przygotowanie do kapłańskiej posługi.



- Młodzi ludzie bardzo zaangażowali się we wsparcie - mówi opiekun kleryków ksiądz Remigiusz Szauer. - Klerycy naszego seminarium ochoczo włączyli się w pomoc seniorom, którą regularnie świadczy nasza Caritas diecezjalna. Z tego względu, że epidemia jest czasem bardzo trudnym, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie i seniorzy są w tym wszystkim bardzo narażeni. Stąd inicjatywa, żeby wspomóc naszą Caritas.



Paczki żywnościowe otrzymają podopieczni koszalińskiej Caritas.