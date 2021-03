Ochotnicy zostaną zachodniopomorskimi terytorialsami

Mat. Prasowe 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej

50 osób złoży w niedzielę w Szczecinie uroczystą przysięgę, po której staną się żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej.

Rzecznik 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Marcin Górka powiedział Radiu Koszalin, że dla ochotników to ważny dzień, a służba w "terytorialsach" przyciąga wielu młodych ludzi.



- W młodym człowieku zawsze jest mnóstwo idei, chce się sprawdzić... Młody człowiek chce być potrzebny. Jeżeli ma potrzebę czynienia czegoś dobrego to Wojska Obrony Terytorialnej są takim miejscem, gdzie może się spełniać, co nie przeszkadza mu uczyć się, studiować czy pracować - zaznacza.



Rzecznik dodał, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej pomagają walczyć z pandemią.



- Nasi żołnierze na tyle, na ile mogą, odciążają personel medyczny od zadań, które mogą spełniać. To jest m.in. pobieranie wymazów, sprawdzanie, w jakim stanie pacjenci przychodzą do placówek medycznych, czy zdezynfekowane są ręce, czy ma maseczkę - wyliczał.



Po przysiędze w szeregach 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej będzie już ponad 600 żołnierzy i ochotników. Przysięgi WOT odbędą się w niedzielę także w Słupsku, Lublinie, Kielcach, Krakowie i we Wrocławiu.



Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służbę pełni już blisko 28 tysięcy żołnierzy, z czego ponad 24 tysiące to ochotnicy.