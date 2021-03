To może być jedna z ostatnich szans na duchowe przygotowanie do Świąt Wielkanocnych. Rekolekcje wielkopostne "Na progu Paschy" rozpoczną się w niedzielę w szczecińskiej Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła.

Poprowadzi je ks. dr Lucjan Chronchol, prefekt Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.- W ostatnim okresie Wielkiego Postu, kiedy krzyże w kościołach są zasłonięte skupiamy się na osobie Jezusa Chrystusa - mówi rekolekcjonista.- Chcemy jakby odkryć ten zasłonięty krzyż. Odkryć głębię Jezusa, spojrzeć na niego z wdzięcznością. Posłuchać jego serca. W nim odnajdujemy życiodajne źródło dla naszego życia. Jest to źródło wiary, nadziei i miłości. Tak bardzo potrzebujemy tych darów chrzcielnych. Myślę, że czas pandemii dodatkowo nas do tego przekonuje. Jak żyć, gdy braknie nadziei? Po co żyć, gdy nie ma miłości? Jak wierzyć? Komu wierzyć, gdy chwieją się często ludzkie fundamenty naszej wiary? - pyta ks. Chronchol.Rekolekcje rozpoczną się o godz. 19 mszą świętą, po niej nauka rekolekcyjna. Wszystko zakończy Apel Maryjny.