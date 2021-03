Trwa zrzutka dla pogorzelców z Krzekowa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Rodzina, przyjaciele i ludzie dobrego serca zbierają pieniądze dla pogorzelców ze szczecińskiego Krzekowa.

W nocy z czwartku na piątek cztery osoby z poparzeniami trafiły do szpitala po pożarze bliźniaka. Niestety, 10-letniego Bartka, nie udało się uratować. Natomiast ojciec chłopca nadal przebywa w szpitalu.Znajomi utworzyli zbiórkę internetową , aby pomóc rodzinie która straciła dach nad głową. Do tej pory udało się zebrać ponad 160 tysięcy złotych.- To są nasi przyjaciele, sąsiedzi. Każdego dnia spędzaliśmy wspólnie wiele czasu. Spotkała ich wielka tragedia. Chcemy im pomóc, żeby mogli wrócić, zamieszkać znowu z nami. - Mieszkały dwie rodziny, jest to bliźniak, pożar wybuchł u jednej z nich, ale ucierpiała też druga rodzina, pożar dachem przeszedł do drugiej części domu. - To jest sprawa priorytetowa, by tych ludzi wyprowadzić na prostą. - Zaangażowali się wszyscy sąsiedzi, ruszyliśmy, niesamowite jest w obliczu takiej tragedii, że jesteśmy w stanie się złączyć i działać razem - mówili sąsiedzi.- Mieszkańcy się bardzo angażują, w sobotę dosłownie w godzinę zostało załatwione pomieszczenie magazynowe na resztkę ocalałych rzeczy, żeby mogły wyschnąć. Telefony się rozdzwaniały, ludzie pisali, wszyscy chcą pomóc. To jest niewyobrażalna tragedia. My tych ludzi znaliśmy, mijaliśmy się, dzieci wspólnie bawiły się na placu zabaw - dodaje Joanna Pieciukiewicz, przewodnicząca Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze."Prosimy Was o to, abyście w odruchu serca wsparli tą zbiórkę, choć mamy świadomość że żadna zebrana kwota nie jest w stanie ukoić powstałej straty" - piszą organizatorzy akcji na portalu zrzutka.pl