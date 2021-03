Fundacja Małych Stópek pomaga DPS-om

Fot. pixabay.com / beejees (CC0 domena publiczna)

Wielkopostne porządki to akcja szczecińskiej Fundacji Małych Stópek, tym razem skierowana do Domów Pomocy Społecznej. Udało się dostarczyć chemię gospodarczą do ponad 80 placówek w całej Polsce.

Płyny do mycia podłóg, mydła i inne detergenty trafią dokładnie do 84 DPS-ów w Polsce - mówi Anna Pleskot z Fundacji Małych Stópek. - Poprzez tą inicjatywę zachęcaliśmy, żeby w ramach jałmużny zakupić artykuły potrzebne do gospodarowania konkretną placówką. To bardzo budujące, że tyle osób chce organizować się w swoich lokalnych miejscach zbiórki i tym samy pomagać na szerszą skalę, dlatego chcielibyśmy podziękować za zaangażowanie i otwarte serca.



Fundacja na co dzień pomaga samotnym matkom. Wspiera też materialnie i psychologicznie kobiety, które wahają się czy urodzić dziecko, by jednak przyszło ono na świat. Obok tej pomocy Fundacja wspiera także seniorów.



- To właśnie dzięki Wam darczyńcom udaje się realizować cele pro-life, czyli pomagać od samego poczęcia, również po narodzinach, a także osobom z niepełnosprawnością, seniorom, bezdomnym, czyli ludziom w każdej kategorii wiekowej i na różnych etapach życiowych.



Fundacja zachęca do pomocy cały rok.