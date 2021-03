Wiosenne Koncerty Gitarowe. W niedzielę zagra jeden z najlepszych duetów

www.facebook.com/Woch-Guzik Duo. XXIII Wiosenne Koncerty Gitarowe

Ostatnia szansa na obejrzenie online finału dwudziestych trzecich Wiosennych Koncertów Gitarowych. W tym roku ze względu na pandemię, Wiosennych Koncertów Gitarowych można słuchać tylko online, ale całkowicie bezpłatnie.

- W niedzielę jeden z najlepszych duetów gitarowych świata Adam Woch i Robert Guzik, dwaj gitarzystów, studiujących na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie - mówi dyrektor festiwalu Piotr Pałac. - Bez wątpienia jeden z najlepszych duetów gitarowych, obecnie funkcjonujących w Polsce. Robert i Adam to laureaci wielu konkursów o randze międzynarodowej. Laury na jednym z konkursów zaprowadziły ich aż do Carnegie Hall w Nowym Jorku, czyli do jednej z najbardziej prestiżowych sal koncertowych na świecie, gdzie ich występ spotkał się z dużym entuzjazmem.



Koncertowali już na całym świecie - między innymi w Chinach, zjechali także Stany Zjednoczone.



- Współpracują z muzykami, którzy onegdaj w moim odczuciu, tworzyli najlepszy duet gitarowy, jaki kiedykolwiek funkcjonował, czyli braci Assadów, dwóch Brazylijczyków. Jeden z nich Sergio jest również kompozytorem, więc w uznaniu klasy duetu, jaki tworzą Robert i Adam, skomponował dla nich cykl utworów - powiedział Pałac.



Koncert do obejrzenia na kanałach internetowych Zamku Książąt Pomorskich do godziny 22.