Bezpłatne testy na granicy z Niemcami

Już nie za 10 euro, a bezpłatnie zrobimy test na obecność koronawirusa w centrach na granicy Pomorza Zachodniego z Meklemburgią Pomorzem Przednim. Sfinansuje je niemiecki rząd. Testy są konieczne, by wjechać na teren Niemiec.

Polska została wpisana przez Niemcy na listę krajów wysokiego ryzyka - to z powodu sytuacji epidemiologicznej w kraju. Z tego powodu test ważny jest przez 48 godzin. Oznacza to, że pracownicy transgraniczni muszą go robić co 2 dni. A to koszty - mówi Grzegorz Chmielewski z Freie Grenzen.- Szacowaliśmy, że osoba, która nie dostawała żadnych ulg musiała tygodniowo wydać ok. 50 euro. W skali miesiąca było to prawie 200 euro - wylicza.Teraz będzie je można zrobić zupełnie za darmo w dwóch punktach: na granicy Linken-Lubieszyn i Świnoujście-Ahlbeck.Na przejściach transgranicznym ustawiono kontenery, w których przeprowadza się test antygenowy. Trwa to 15 minut. Jeżeli jest negatywny - można wjechać na teren Niemiec.Za testy zapłaci niemiecki rząd.