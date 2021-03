Ma do odsiadki kilka lat, a uciekał przed policją bez prawa jazdy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Mężczyznę, który ma do odsiadki cztery lata więzienia zatrzymali policjanci z Polic.

Poszukiwany wpadł przypadkiem - funkcjonariusze chcieli go zatrzymać, bo przekroczył dozwoloną prędkość. Kierowca jednak na ich widok przyspieszył. Po krótkim pościgu zjechał z drogi, wysiadł z samochodu i zaczął uciekać. Po kilkuset metrach wpadł w ręce policjantów.



Jak się okazało, 30-latek miał do odbycia karę w więzieniu, do tego wsiadł za kierownicę bez prawa jazdy. Wyrok może jednak wzrosnąć, ponieważ mężczyzna odpowie również za ucieczkę przed policją - za to grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.