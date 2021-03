Rzecznik rządu: Największym wyzwaniem zapewnienie kadry medycznej

Rzecznik rządu Piotr Mueller powiedział w TVP Info, że obecnie liczba osób, które mają potwierdzone zakażenie koronawiursem i chorują na COVID-19, jest największa od początku pandemii w Polsce.

Rzecznik dodał, że dzięki podjętym działaniom i uruchomieniu szpitali tymczasowych sytuacja jest jeszcze na granicy wydolności systemu ochrony zdrowia, choć najbliższe dni będą niezwykle trudne.- Te osoby, które kilka dni temu zostały zidentyfikowane jako chore, w najbliższych dniach trafią do szpitali i w związku z tym ta liczba będzie bardzo duża. Cały czas uruchamiamy dodatkowe miejsca w szpitalach rezerwowych. Największym wyzwaniem w tych szpitalach nie jest infrastruktura, bo ona jest wbudowana. To są ostatnie miesiące, kiedy my wszystko przygotowaliśmy, ale największym wyzwaniem jest zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej, czyli kadry medycznej, a ona siłą rzeczy jest ograniczona, bo przecież służba zdrowia prowadzi też równolegle inne działania - powiedział Mueller.Piotr Mueller dodał, że bardzo ważne jest też zapewnienie odpowiedniej ilości tlenu dla chorych na COVID-19.- To, co było bardzo dużym wyzwaniem jesienią zeszłego roku, to właśnie ogromna ilość tlenu, która jest potrzebna, aby pomagać tym osobom, które mają problemy z oddychaniem. W tej chwili cała infrastruktura jest gotowa. Bardzo dużą pracę wykonało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, aby przygotować takie zapasy tlenu oraz sposób dystrybucji, żeby tego tlenu nie zabrakło - podkreślił Mueller.Rzecznik rządu zaznaczył, że w walce z pandemią bardzo ważne jest ograniczenie mobilności społecznej. Stąd wprowadzone obostrzenia. Teraz kluczowe jest to, żeby obniżyć liczbę osób, które chorują na COVID-19 , bo próg wydolności służby zdrowia zostanie złamany - powiedział Piotr Mueller.