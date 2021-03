Nowe zasady kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przyjeżdżający do Polski zostaną objęci obowiązkową kwarantanną - wyjątkiem są podróżujący z krajów strefy Schengen, którzy pokażą negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Rząd zaktualizował i ujednolicił zasady związane z kwarantanną po przekraczaniu granic - to w związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem w Polsce, ale również u naszych sąsiadów. Może to się w najbliższym czasie wiązać z większymi kolejkami i dłuższym czasem oczekiwania na lotniskach.



Wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski spoza strefy Schengen, np. z Białorusi, czy Ukrainy, trafią na obowiązkową kwarantannę. Osoby podróżujące z krajów należących do tej strefy - np. Niemiec albo Francji, będą mogły uniknąć kwarantanny, jeśli pokażą na granic negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, nie starszy niż 48 godzin. W przeciwnym razie również otrzymają polecenie izolowania się.



W obu przypadkach podróżujący, który został skierowany na kwarantannę, będzie mógł ją opuścić, jeśli w Polsce wykona test na obecność koronawirusa i wynik będzie negatywny.



- Te zmiany oznaczają, że na przykład na lotnisku w najbliższym czasie trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Trzeba liczyć się z tym, że nieraz nawet do kilku godzin może upłynąć od wylądowania samolotu do wyjścia z lotniska. Czasami będzie tak, że trzeba będzie dłużej poczekać na opuszczenie samolotu, albo na kontrolę Straży Granicznej przy wychodzeniu z samolotu - mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała.



W przypadku osób przyjeżdżających ze strefy Schengen uznawane będą zarówno testy PCR, jak i antygenowe.