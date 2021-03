Kolejna elektrownia fotowoltaiczna w naszym regionie rozpoczyna we wtorek pracę. W Choszcznie państwowa grupa Tauron wybudowała 6-megawatową instalację.

W Zachodniopomorskiem to nasza pierwsza elektrownia - mówi Łukasz Zimnoch, rzecznik grupy. - Ten obiekt pozwala, żeby zasilać około 2,5 tys. gospodarstw domowych. To pierwsza farma fotowoltaiczna wybudowana przez spółkę Tauron Ekoenergia.



W Polsce zainteresowanie źródłem energii tego typu rośnie. - Bardzo dynamicznie rozwija się w Polsce energetyka oparta o słońce. Na terenie zasilanym przez Tauron prawie 100 tysięcy prosumenckich mikroelektrowni w gospodarstwach domowych zostało oddanych do użytku - powiedział Zimnoch.



W Choszcznie powstaje jeszcze druga elektrownia fotowoltaniczna grupy Tauron. Będzie miała moc 8 megawatów. Jej uruchomienie jest planowane jeszcze na ten rok.