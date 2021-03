Rozpoczął się kolejny etap prac przy budowie tunelu w Świnoujściu. Wyspiarka drąży już w gruncie, po tym jak pokonała ponad metrową betonową ścianę.

W ubiegłym tygodniu, "wielki kret" zmontował 28 pierścieni, co oznacza, że łącznie ułożone są 32 ringi. Docelowo ma być ich aż 800.Wyspiarka prace rozpoczęła na początku marca. Ma ponad 100 metrów długości. Waży ponad 2700 ton. Wywierci otwór o średnicy ponad 13 metrów. Maszyna ma drążyć 10 metrów na dobę. Przebicie się na drugą stronę powinno potrwać około pół roku, a cała inwestycja ma zakończyć się we wrześniu przyszłego roku. Oznacza to, że od jesieni 2022 roku będziemy mogli dojechać do miasta bez korzystania z promu.Koszt budowy tunelu to ponad 900 milionów złotych.