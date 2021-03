Wiceminister: Chcemy, żeby szczepienia były prowadzone dużo szerzej

Nowy harmonogram szczepień, przygotowanie do podawania dawek leku większej liczby osób i w łatwo dostępnych punktach. We wtorek na godzinę 15 zaplanowano konferencję premiera Morawieckiego, który poinformuje o szczegółach - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker.

- Chcemy, żeby te szczepienia były prowadzone dużo szerzej. Jeżeli spełnią się obietnice tych, którzy produkują szczepionki i większa liczba szczepionek trafi do Polski w drugim i trzecim kwartale, to musimy być na to gotowi logistycznie i program przygotowań będzie przedstawiony dziś przez premiera - powiedział wiceminister.Szefernaker mówił o 32 szpitalach tymczasowych - w tym tygodniu 31 z nich rozpocznie pracę. Wciąż będzie zamknięta placówka w szczecińskiej Netto Arenie.- W Szczecinie i regionie mamy dużo lepszą sytuację niż w innych regionach, jeżeli chodzi o zajętość łóżek, ale trzeba jasno powiedzieć, że ta sytuacja w Polsce jest dziś poważna. W ciągu ostatniej doby 1150 nowych łóżek zajętych. To pokazuje, jaki jest przyrost dzień do dnia - tłumaczył Szefernaker.Wiceminister spraw wewnętrznych jednocześnie informował, że jeżeli zajdzie konieczność,do naszego regionu trafią chorzy z innych części Polski. Przy czym, nie odbędzie się to kosztem mieszkańców Zachodniopomorskiego. Szefernaker informował także, że w Polsce nie brakuje respiratorów - sprzętu nie brakuje, gorzej jest z ludźmi - mówił wiceminister.