Zarządca SPP o zmianach w parkowaniu. Od środy będzie drożej

Roczny abonament tylko dla mieszkańców Strefy Płatnego Parkowania, bilety miesięczne droższe o prawie sto procent - a wszystkie abonamenty tylko dla osób płacących podatki w Szczecinie. Wreszcie, jednorazowe, darmowe 15 minut parkowania oraz, zamiast 116, 173 ulice w Szczecinie objęte opłatą - zmiany w parkowaniu w Śródmieściu od środy.

- W Szczecinie zamontowano już nowe parkometry - informuje Radosław Kanarek, prezes miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, która zarządza SPP. - Są wyposażone w funkcję płatności kartą, BLIKiem. Będą miały również możliwość usługi opłat dodatkowych. Będzie można pobrać 15 minut dodatkowe w parkomacie. Będzie można wykupić abonament dzienny 1 do 23 dni i wnieść opłatę dodatkową.Od środy przestaje też działać karta strefowa. - Środki, które mieszkańcy mają zebrane na tej karcie strefowej, a nie zostały wykorzystane poprzez parkowanie w SPP, będą zwracane poprzez złożenie stosownego wniosku w biurze strefy - tłumaczy Kanarek.Abonament miesięczny w strefie A kosztuje 240 zł, w strefie B - 150 zł. Dzienny abonament w strefie A to 30 zł a w strefie B - 20 zł. Godzina parkowania w strefie A kosztuje - 3,6 zł a w strefie B - 2,8 zł.Roczny abonament dla mieszkańców strefy kosztuje 360 zł. Mieszkaniec obszaru SPP musi być płatnikiem podatku dochodowego. To samo zastrzeżenie dotyczy uprawnienia do opłaty zryczałtowanej za hybrydy (opłata miesięczna za hybrydy 50 zł).Raz dziennie kwadrans postoju jest za darmo (pod warunkiem pobrania z parkomatu biletu zerowego).Władze miasta i większość radnych KO i Bezpartyjnych, która poparła zmiany w SPP argumentuje, że wymuszenie większej rotacji w SPP jest konieczne, bo liczba aut w mieście przekroczyła wartość krytyczną. Idą też za tym zmiany w komunikacji, tańsze sieciówki i nowe linie, a miasto oczekuje też na start kolei metropolitalnej.