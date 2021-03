Zmiany na granicach? Gdzie można zrobić test?

W aptekach, klinikach i punktach testowych - można w Niemczech zrobić bezpłatny test na obecność koronawirusa. Z takiej opcji mogą skorzystać Polacy mieszkający za zachodnią granicą, którzy chcą wrócić do Polski na święta.

Muszą mieć jednak ubezpieczenie zdrowotne. Od wtorku obowiązują nowe obostrzenia, które wprowadził polski rząd.Od 30 marca każda osoba, która przekroczy granicę z Polską musi poddać się 10-dniowej kwarantannie. Wyjątkiem są osoby z krajów strefy Schengen. Oni mogą okazać test na obecność koronawirusa. Jeżeli będzie negatywny, kwarantanna przestaje ich dotyczyć. Taki test może być zrobiony maksymalnie 48 godzin wcześniej.Od rana dzwonią do nas słuchacze, którzy pytają, gdzie taki test można zrobić. Zapytaliśmy o to Polaka mieszkającego na pograniczu. - Można zrobić go w wielu punktach. Nie trzeba ekstra jechać po to do Polski. Są centra testowe, kliniki, w wielu punktach aptecznych, aptekach. Wiem, że np. w jednej aptece w Pasewalku i jest to nieodpłatne raz w tygodniu, jeśli ma się ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech - informuje Bartosz Marosz z inicjatywy obywatelskiej Freie Grenzen.Na granicy Lubieszyn-Linken i Świnoujście-Ahlbeck znajdują się centra testowe, w których test można zrobić zupełnie za darmo i nie ma ograniczenia mówiącego, że można to zrobić tylko raz w tygodniu.